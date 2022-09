Les indicateurs des souscriptions à la troisième tranche de l’emprunt obligataire national de 2022 semblent ” prometteurs ” et pourraient dépasser le montant escompté lequel est estimé à 350 millions de dinars. C’est ce qu’indique le directeur général de Tunisie Clearing, Maher Zouari, mardi 6 septembre 2022.

Les souscriptions à la troisième tranche de l’Emprunt Obligataire National 2022 a débuté le 5 septembre pour se poursuivre jusqu’au 14 septembre. La clôture des souscriptions peut se faire avant cette date comme elle peut être prorogée.

Maher Zouari assure que la souscription à la deuxième tranche de l’emprunt obligataire national de 2022 a permis de mobiliser près de 639 millions de dinars, soit un taux de couverture de 182%.

Avec la clôture des souscriptions à la troisième tranche, les fonds collectés devraient dépasser le montant global de l’emprunt obligataire national fixé à 1,4 milliard de dinars.

Selon un arrêté de la ministre des finances du 23 août 2022, relatif aux caractéristiques et conditions d’émission de la troisième tranche de l’Emprunt Obligataire National 2022 et à la date d’ouverture et de clôture des souscriptions, la souscription à la troisième tranche peut se faire selon le choix du souscripteur, dans les trois catégories suivantes :

Catégorie “A” : D’une valeur nominale pour chaque titre de 10 dinars et d’une durée de remboursement de cinq ans dont trois années de grâce, La catégorie ” A ” est réservée aux souscriptions des personnes physiques.

Catégorie “B” : D’une valeur nominale pour chaque titre de 100 dinars et d’une durée de remboursement de sept ans dont deux années de grâce, ainsi, le principal des titres sera remboursé en cinq tranches égales.

Catégorie “C” : D’une valeur nominale pour chaque titre de 100 dinars et d’une durée de remboursement de dix ans dont deux années de grâce, le principal des titres sera ainsi amorti en huit tranches égales.