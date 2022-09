L’indice de référence de la Bourse de Tunis, le TUNINDEX, a enregistré une progression de 6,25% durant le 1er semestre 2022 contre une hausse de 5,24% durant la même période de 2021, indique la note sur l’évolution des indicateurs d’activité des sociétés cotées pour le 1er Semestre 2022, publiée lundi 5 septembre par la Bourse de Tunis.

L’indice TUNINDEX20 a affiché la même tendance avec une hausse de 7,59% contre une progression de 6,81%.

Sept des douze indices sectoriels publiés par la Bourse de Tunis ont enregistré des performances positives à la clôture du 1er semestre 2022.

Les meilleures performances reviennent à l’indice ” Banques ” avec 19,04% et à l’indice ” Société financières ” avec 17,06%.

En revanche, 5 indices sectoriels ont enregistré des performances négatives. L’indice “Produits Ménagers et de Soin” a connu la plus forte baisse avec 12,67% suivi par l’indice ” Biens de Consommation” avec 11,02% et “Agro-alimentaire et Boissons” avec 10,28%.

L’indice TUNINDEX est un indice statistique, de type rendement (les dividendes sont réinvestis), qui mesure la tendance générale des marchés des titres de capital de la Cote de la Bourse.

L’indice TUNINDEX20 représente la performance des 20 plus grandes valeurs les plus liquides, cotées sur les marchés des titres de capital de la Bourse de Tunis.

Les indices sectoriels permettent de mesurer l’évolution d’un secteur donné.