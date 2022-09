La Fête du Cinéma a été créée en 1985 par Jack Lang, alors ministre de la Culture, et par tous les professionnels comme un grand moment populaire et culturel, dont l’ambition était de faire découvrir à tous le cinéma, et particulièrement aux plus jeunes. »

Pathé Tunisie a souhaité remettre à l’honneur l’iconique événement en faveur du cinéma en Tunisie et ouverts à tous les publics.

Pour qu’un esprit festif, fait de curiosité et de découverte, de convivialité et de partage, souffle pendant toute cette « Fête du Cinéma » ; pour que chacun y participe : Les Familles, les étudiants, les jeunes enfants, les couples.

Grâce à cet évènement : Le public va bénéficier d’un accès cinéma au prix de 5dt le billet pendant 4 jours , avec un large choix de films.

Toutes les salles de cinéma Pathé Tunisie se mettront à l’heure du cinéma : les salles de cinéma Pathé Azur City, Pathé Mall of Sousse, et Pathé Tunis City.

Résolument tournée vers la jeunesse, cette édition sera une belle célébration. Rendez-vous du 03 au 06 Septembre pour célébrer Le Cinéma !

Une grande opération de promotion sur toutes les salles Pathé Tunisie : du 03 au 06 septembre 2022, tous les spectateurs bénéficieront d’un tarif exceptionnel de 5 dt pour tous les films (Hors séances spéciales, 3D et lunettes 3D).