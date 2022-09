Le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Nasreddine Nsibi, et l’Union régionale de l’industrie et du commerce de Sfax et l’organisme de formation professionnelle du patronat bavarois (BBW) ont signé, jeudi 1er septembre 2022, à la Cité de la culture à Tunis, une nouvelle convention de partenariat dans le cadre du projet ” mécatronique automobiles ” (Start Tronic) à Sfax.

Un communiqué publié à cette occasion sur la page officielle du ministère, indique que Nsibi a également signé un avenant pour la prolongation des délais d’exécution du projet “Initiative tuniso-allemande pour la formation dans les métiers du bâtiment et annexes” jusqu’à fin juin 2023.

Objectif: améliorer l’employabilité des chercheurs d’emploi dans le secteur du bâtiment à travers l’organisation de sessions de formation rémunérées par l’agence nationale de l’emploi et du travail indépendant (ANETI).

Pour sa part, le projet Start Tronic vise à répondre aux besoins des professionnels dans le secteur de la mécanique automobile (Service après-vente) dans la région de Sfax en compétences spécialisées dans le domaine de la mécatronique.

Les signataires se sont engagés à fournir l’appui technique, logistique et administratif nécessaires pour la mise en œuvre des différentes clauses de la convention qui se poursuivra jusqu’à fin 2024.

Dans le cadre de ce projet de formation dans le domaine de la mécatronique automobile, une institution de formation privée non lucrative sera créée dans la région de Sfax.

Par ailleurs, au niveau de la formation de base pour l’obtention du brevet de technicien supérieur, le programme de formation au centre de formation professionnelle Bach Hamba à Sfax sera revu et développé.