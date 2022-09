La Tunisie abrite, du 04 au 09 septembre 2022, la 3e Conférence mondiale des femmes de base qui regroupera des centaines d’activistes féministes de près de 30 pays, en plus des organisations nationales et internationales (Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme, l’Association tunisienne des femmes démocrates et l’Union nationale de la femme tunisienne).

Les travaux de la conférence démarreront dimanche le 4 septembre avec une marche des femmes à partir de 10h du matin à la Place 14 janvier (Avenue Habib Bourguiba) en direction de la Cité de la culture qui abritera la cérémonie d’ouverture officielle. Les travaux et les ateliers devraient se poursuivre au complexe culturel Mahmoud Messaadi, indique le comité d’organisation aujourd’hui lors d’une conférence de presse.

La coordinatrice du comité d’organisation à Tunis, Amira Dellech, a précisé que l’expression ” Femmes de base ” symbolise les femmes laborieuses et agricoles ” inaperçues ” dans tous les secteurs et qui luttent pour leurs droits économiques et sociaux dans des société patriarcales.

Le programme de la conférence comporte, en plus de passages artistiques et des expositions de femmes rurales et artisanes, une assemblée générale, des ateliers et des cercles de réflexions, prévus les 6 et 7 septembre, qui aborderont plusieurs phénomènes sociaux qui freinent l’implication des femmes dans l’espace commun et la consécration du principe de l’égalité entre les sexes.

Les ateliers ont pour objectif, de sensibiliser les femmes aux différents moyens de lutte contre la violence ainsi qu’à l’arsenal juridique national et international de lutte contre la violence faite aux femmes.

Les travaux seront clôturés lors d’une assemblée générale les 7 et 8 septembre en présences de représentantes du congrès des différents continents en vue de mettre en place une série de recommandations visant à changer la réalité des femmes.