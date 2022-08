La Tunisie projette d’importer quelque de 80 000 tonnes de sucre, dont 50 mille tonnes durant la prochaine période, en vue de faire face à la pénurie de ce produit de base subventionné. C’est ce qu’a déclaré le chargé d’information au ministère du Commerce et du Développement des exportations, Mohamed Ali Ferchichi, lors d’un point de presse tenu mercredi 31 août 2022 au siège de l’Institut national de la consommation (INC).

Lors de cette conférence consacrée à la question de l’approvisionnement en denrées alimentaires de base, Ferchichi a précisé que 30 000 tonnes de sucre seront importées à partir du 12 septembre prochain, ajoutant que l’Office de commerce de Tunisie procédera à l’importation de quantités supplémentaires durant les prochains mois.

7 000 tonnes de sucre et 2 000 tonnes de café disponibles

Il fait savoir que les entrepôts de l’Office du commerce (structure qui assure le monopole de l’importation du sucre, thé, café et riz en Tunisie) dispose actuellement de 7 000 tonnes de sucre.

S’agissant du café, Ferchichi a indiqué que 2 000 tonnes sont disponibles actuellement à l’Office, et que 5 000 tonnes additionnelles sont en cours de déchargement dans les ports tunisiens.

Les coûts de fret en cause…

D’autre part, il a expliqué que les difficultés liées à l’approvisionnement de ces produits sont dues à la hausse du coût du fret maritime et à la guerre en Ukraine qui a entraîné une augmentation de la demande de produits de base et des denrées alimentaires dans le monde.

Il appelle ainsi les consommateurs à ne pas se laisser entraîner par les rumeurs et les fausses informations sur l’épuisement de stock des produits de consommation, ce qui a provoqué la perturbation du marché.

Sensibilisation et rationalisation du comportement du citoyen

La Tunisie connaît une grave pénurie d’approvisionnement de certains produits alimentaires de consommation, dont l’huile végétale subventionnée, le café et le sucre avec l’enregistrement d’une nette hausse des prix de ces produits.

De son côté, le président de l’Organisation de défense du consommateur (ODC), Amar Dhaya, a affirmé que le pouvoir d’achat des Tunisiens est au cœur du travail de son organisation, notamment dans le cadre de son plan de travail pour la période 2022/2027, tout en œuvrant sur la sensibilisation et la rationalisation du comportement du citoyen.

L’ODC assure le suivi de la situation de l’approvisionnement en Tunisie, a-t-il indiqué, appelant le ministère du Commerce à déployer davantage d’efforts pour assurer la disponibilité des produits qui connaissent une grande pénurie, et à présenter les informations les concernant à temps et de manière continue pour éviter les rumeurs et les fausses informations qui perturbent le marché.