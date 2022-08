Les moyens de développer la coopération économique tuniso-française et renforcer les investissements français en Tunisie ont été au centre d’une réunion ayant regroupé la cheffe du gouvernement tunisien, Najla Bouden, et le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Samir Majoul, d’une part, et le président du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), Geoffroy Roux De Bézieuxle, en marge de la rencontre des entrepreneurs de France “la REF 2022″.

Ces moyens devraient cibler les secteurs compétitifs, innovants et à forte valeur ajoutée, à l’instar des énergies renouvelables, des nouvelles technologies et de l’intelligence industrielle. C’est ce qu’indique l’organisation patronale tunisienne dans un communiqué publié mardi 30 août à Tunis.

De son côté, la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neila Nouira Gongi, qui fait partie de la délégation tunisienne à cette manifestation, a également tenu, en compagnie du président de l’UTICA et du vice-président du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), Fabrice Le Saché, une séance de travail avec des investisseurs français.

Par ailleurs, la délégation de l’UTICA, qui participe à la ” REF 2022 “, s’est réunie avec une délégation du Conseil national du patronat du Bénin (CNP-Bénin), au cours de laquelle les deux parties ont souligné l’importance de booster la coopération bilatérale entre les investisseurs des deux pays.

La cheffe du gouvernement effectue une visite de travail à Paris du 29 au 31 août 2022 pour participer en tant qu’invitée d’honneur à ” la REF 2022 “.