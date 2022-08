Un mémorandum d’entente a été signé, dimanche 28 août 2022, à la Cité de la culture à Tunis, entre le ministère de l’Economie et de la Planification et le constructeur automobile japonais, Toyota Tsusho, visant à lancer une série de projets dans différents secteurs dont l’énergie renouvelable, la santé, l’industrie des composants et pièces automobiles et celle de la transformation des matières premières, et ce en marge de la 8e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (27-28 août à Tunis).

L’accord a été signé par le ministre tunisien de l’Economie et de la Planification, Samir Saied, et le président directeur général de Toyota Tsusho, Ichiro Kashitan.

Lors de la cérémonie de signature de ce mémorandum, le ministre de l’Economie a indiqué que la Tunisie dispose d’avantages préférentiels qui attirent les investisseurs japonais dont principalement, son capital humain et sa situation géographique stratégique, proche du marché européen et africain.

De son côté, le PDG de Toyota Tsusho, Ichiro Kashitan a salué la signature de ce mémorandum d’entente, formulant l’espoir qu’il puisse contribuer au développement économique de la Tunisie.

Quatre mémorandums d’entente conclus entre des entreprises tunisiennes et japonaises avaient été annoncés, samedi 27 août, lors du forum des affaires, organisé dans le cadre de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD8), qui se tient du 27 au 28 août 2022 à Tunis.

Ces accords portent sur la facilitation du partenariat entre les secteurs public et privé, la réalisation d’un projet en commun pour le développement de l’assurance en Tunisie, l’étude de la possibilité de dessalement des eaux et la génération des énergies renouvelables avec la SONEDE et la société Toyota, ainsi que dans le domaine des télécommunications numériques.