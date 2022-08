Le président de la commission de l’Union Africaine (CUA), Moussa Faki Mahamat a appelé à la nécessité de renforcer et améliorer la coopération entre le Japon et les pays Africains qui font face à plusieurs défis relatifs aux changements climatiques, la santé, la lutte contre le chômage des jeunes et la sécurité alimentaire.

Intervenant, samedi, lors de l’ouverture de la 8ème édition de la Conférence internationale de Tokyo, sur le développement de l’Afrique (TICAD8), le responsable a rappelé que la Japon a annoncé l’octroi de 30 milliards de dollars à l’Afrique. ” La coopération entre le Japon et les pays africains reste capitale d’autant plus que ce pays (Japon) a accordé, au cours des dernières années, 500 millions de dollars pour l’infrastructure et le développement de la production céréalières des pays africains”, a-t-il encore précisé.

Pour sa part, la Vice-Secrétaire générale de l’Organisation des Nations Unies et présidente du Groupe des Nations Unies pour le développement durable, Amina Mohamed a souligné l’importance de la coopération technique japonaise avec les pays africains, laquelle (coopération) permettra à ces pays d’accéder à l’autosuffisance alimentaire.

Tout en rappelant la richesse du continent africain aux niveaux ressources humaines et naturelles, Mohamed a réaffirmé l’importance d’investir dans les jeunes et les femmes à travers des programmes de financement et d’autonomisation.

De son côté, le directeur des programmes des nations Unis pour le développement durable, Achim Steiner a appelé à réfléchir sur des modes d’investissement communs entre le Japon et l’organisation onusienne afin d’accompagner et de soutenir le développement durable des pays africains dans les différents secteurs en particulier la santé, l’agriculture, l’énergie renouvelable et le numérique.