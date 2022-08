La Tunisie ambitionne de créer sa propre agence spatiale, a annoncé, jeudi, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir.

Intervenant lors d’un workshop sur le thème “Activités Spatiales en Afrique: Défis et Opportunités “, tenu dans cadre des manifestations scientifiques parallèles de la 8eme conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique /TICAD 8/ (Tunis 27 et 28 août 2022), le ministre a indiqué qu’un projet est déjà en cours d’examen par nos ingénieurs spécialisés dans ce domaine.

Et d’ajouter que la Tunisie dispose de tous les attributs techniques et scientifiques (technologies et compétences) qui lui permettent d’accéder au monde des technologies spatiales.

Boukthir a souligné que cet événement constitue une opportunité pour la Tunisie pour renforcer ses compétences de réseautage avec les pays africains qui disposent de projets réalisés ou en cours de réalisation pour la création d’une agence spatiale.

Il s’agit, en outre, d’une occasion, pour prendre connaissance de l’expertise japonaise et africaine dans ce domaine.

De son coté, le ministre des technologies de la communication, Nizar Ben Néji a estimé qu’un cadre juridique et institutionnel approprié demeure nécessaire pour gérer et réguler efficacement l’espace spatial national afin d’attirer les investissements dans ce domaine prometteur.

Et d’ajouter que la technologie spatiale est utile pour élaborer des bases de données précises et actualisées qui permettent essentiellement de prendre les décisions adéquates en matière de développement, notamment, en matière de ressources naturelles, de protection et de gestion de l’environnement, de suivi de la sécurité alimentaire.

Il a, en outre, rappelé que le continent Africain fait face, aujourd’hui, à des problèmes urgents comme l’impact du changement climatique, la rareté de l’eau, la pénurie d’énergie, le stress environnemental et la crise alimentaire qui affectent les citoyens, les entreprises et l’Afrique en général.

Face à tous ces défis, la constitution d’une information à référence spatiale qui soit cohérente, fluide et actuelle est une condition essentielle pour la mise en place d’une politique et une stratégie coordonnée, a-t-il fait savoir.

A rappeler que la Tunisie, deuxième pays africain à organiser cet événement après le Kenya, en 2016, avait obtenu l’accord d’accueillir la ” TICAD 8 “, à l’issue de la 33ème session ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (UA) tenue, les 9 et 10 février 2020, à Addis-Abeba en Ethiopie.

Le comité d’organisation de la TICAD 8 a programmé 14 événements parallèles, qui débattront des questions de développement économique, d’environnement, santé et de transition énergétique entre le Japon et l’Afrique.

Près de 81 projets d’investissement d’une valeur de 2,7 milliards de dollars (environ 8,5 milliards de dinars), seront présentés par le secteur privé tunisien aux investisseurs africains et japonais, lors de cette conférence.