“Les moyens susceptibles de renforcer la coopération entre la Tunisie et le Japon dans le domaine social et la participation du ministère des affaires sociales aux activités parallèles de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique TICAD 8 qu’abrite la Tunisie” ont été au centre de l’entretien qu’a eu le ministre tunisien des Affaires sociales, Malek Ezzahi, avec l’ambassadeur du Japon en Tunisie, Shimizu Shinsuke.

A cette occasion, Ezzahi a présenté les projets de coopération entre le ministère des Affaires sociales et l’Agence japonaise de coopération extérieure (JICA), qui portent notamment sur la consolidation des activités destinées aux personnes porteuses de handicap, la remise de bus au profit des associations œuvrant dans le domaine social, la participation des cadres du ministère aux sessions de formation au Japon qui portent sur la prise en charge des handicapés, la lutte contre la pauvreté, la couverture sociale globale et le projet d’aménagement de la ferme thérapeutique Sened à Sidi Thabet en collaboration avec le programme alimentaire mondial et financé par l’ambassade du Japon et le réseau enfants de la terre.

Ezzahi évoque plusieurs nouveaux secteurs de coopération avec le Japon, notamment en matière de promotion sociale et de prise en charge des handicapés, soulignant l’importance de cette manifestation qui est organisée par le ministère des affaires sociales en collaboration avec le ministère de la santé dans le cadre des activités parallèles de la TICAD 8 en vue de faire connaitre le potentiel humain et la logistique au service des personnes handicapées en Tunisie y compris la formation des intervenants sur le terrain et l’utilisation des équipements modernes.

De son côté, le diplomate japonais a indiqué que la TICAD 8 revêt un caractère plutôt social, saluant la coopération bilatérale pour la concrétisation de la promotion sociale, le développement des mécanismes d’intégration des handicapés et la réalisation de résultats performants en la matière.