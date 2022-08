En marge de la tenue de la 8ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique “TICAD 8”, les 27 et 28 août 2022, le ministère tunisien des Affaires sociales participera, le 26 courant, aux travaux parallèles planifiés avec deux conférences, l’une portant sur “la rénovation et les personnes à besoins spécifiques” et l’autre sur “la migration : une approche globale pour un développement durable”.

Le ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi, présidera l’ouverture de la conférence “la rénovation et les personnes à besoins spécifique ” organisée par son département en coopération avec le ministère de la Santé au Centre international d’études, de recherches, de documentation et de formation sur le handicap, Basma à Gammarth.

La conférence a pour objectif de mettre en valeur les compétences humaine et logistique disponibles au service des personnes handicapées à Tunis dont notamment la formation orientée et l’usage des nouvelles technologies en matière de prise en charge de cette catégorie de personnes.

Elle comporte deux ateliers sur “la technologie moderne au service des personnes à besoin spécifique” et sur “les sciences au service des besoins de la société”.

La directrice générale de l’Observatoire national de la migration, Ahlem Hammami, représentera le ministère des Affaires sociales à la conférence sur “la migration : une approche globale pour un développement durable”, organisée par la Direction générale des relations avec la société civile au sein de la présidence du gouvernement en partenariat avec le Croissant rouge tunisien.