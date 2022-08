La Tunisie a intérêt à profiter pleinement de la reprise économique de l’UE afin de relancer le secteur du textile et habillement notamment à travers le repositionnement sur la production des articles de High Branding et à forte valeur ajoutée, souligne le Centre technique du textile (CETTEX).

Dans une analyse publiée mardi 23 août 2022, le Centre recommande aussi un accompagnement personnalisé des investisseurs pour la concrétisation de leurs projets dans les meilleurs délais.

Le CETTEX a rappelé par ailleurs que la guerre en Ukraine a fait flamber les prix de l’énergie et a imposé une nouvelle redistribution des cartes d’approvisionnement pour les donneurs d’ordres de l’UE et a généré la révision des priorités du consommateur final, proposant de lancer une campagne de lobbying et de négociation pour accéder aux marchés des USA en jeans et prospecter d’autres marchés notamment en Afrique et dans les pays scandinaves…

Le centre recommande également “d’attirer ” des investisseurs potentiels dans les projets d’intégration identifiés dans le cadre du pacte de partenariat publique-privé signé en février 2019, outre le lancement d’une campagne de promotion et de communication pour améliorer l’image de secteur à l’étranger en concertation avec la FTTH, le CEPEX et le CETTEX.