L’association la “Ruche de la citoyenneté active de Tozeur” va démarrer dans les prochaines semaines une série d’ateliers destinés aux ouvriers des oasis dans le cadre d’un projet de l’amélioration des conditions de travail dans les oasis des gouvernorats de Tozeur et Kébili.

Financé par le Fonds de protection de l’homme de l’ambassade d’Allemagne en Tunisie à hauteur de 250 000 dinars, le projet “Cœur de l’Oasis de Tozeur et Kébili” a pour objectif d’améliorer les conditions de travail pour les grimpeurs de palmiers et les ouvrières dans le secteur de valorisation des dattes a souligné la responsable des projets dans l’association Saly Rais.

Les ouvriers dans les oasis sont sujets quotidiennement à des accidents de travail et ne bénéficient pas du régime de la protection sociale a fait savoir Rais en ajoutant que l’association la Ruche propose une assistance technique et un accompagnement pour la création de petits projets au profit de 100 ouvriers des gouvernorats de Tozeur et Kébili.

L’association effectuera aussi des campagnes de sensibilisation pour l’adhésion de cette catégorie d’ouvriers au système de la sécurité sociale, a-t-elle ajouté.

S’étalant jusqu’au mai 2023, le projet de l’amélioration des conditions du travail sera appliqué en coopération avec les institutions régionales concernées, selon la même source.