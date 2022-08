Le ministère des Affaires sociales organise, le 25 août 2022 au siège du Centre international d’études, de recherches et de documentation sur le handicap à Gammarth, une conférence interactive sur l’innovation et les groupes à besoins spécifiques.

Cette rencontre, qui se tient en partenariat avec le ministère de la Santé en marge de la huitième édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8), prévue les 27 et 28 août en Tunisie, constitue, selon un communiqué du ministère des Affaires sociales, une occasion de dialogue sur les technologies modernes pour venir en aide aux groupes vulnérables ainsi que sur les sciences citoyennes au service des besoins de la société.

La conférence permettra également de faire connaître le potentiel humain et les moyens logistiques existants pour servir les personnes ayant des besoins particuliers, y compris la formation ciblée des intervenants de terrain parmi les cadres sociaux et médicaux et l’utilisation des moyens modernes dans la prise en charge des personnes handicapées pour favoriser une intégration économique et sociale effective.

La rencontre à notamment pour objectif, d’élaborer une vision commune entre un groupe d’experts issus de diverses structures internationales, nationales, académiques et de la société civile.