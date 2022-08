Présenté le 15 juillet dernier dans le cadre de la 56ème édition du Festival international de Hammamet (FIH 2022), le spectacle “Original fusion” (ou Mazij en arabe) du musicien Zouheir Gouja fera l’ouverture ce soir (21h00 au Théâtre de l’Opéra à la cité de la culture Chedly Klibi) de la manifestations “La Tunisie chante l’Afrique”, dans le cadre de la programmation artistique de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (Ticad 8) qui aura lieu les 27 et 28 août 2022 à Tunis.

Fruit d’un travail d’équipe qui a vu le jour dans le cadre d’une résidence d’artistes d’une durée de 9 mois, et qui a eu lieu au Centre culturel international d’Hammamet (CCIH), “Mazij” signé de l’un des grands joueurs de luth (oriental et tunisien) de l’accordéon et du gombri, est un spectacle de musique et de danse traditionnelle.

Riche de son contenu, il fusionne le patrimoine musical du Sud Est, du Centre, du Nord et du Nord-Ouest de la Tunisie. Des arrangements inédits avec un zeste de musique électronique modernisent et distinguent cette musique.

Original Fusion met en valeur la danse et l’état de transe qu’elle provoque. L’œuvre met en lumière la culture musicale tunisienne, et oscille entre traditionalisme et modernité.

“La Tunisie chante l’Afrique” qui met à l’honneur la musique tuniso-africaine comporte deux autres soirées: ” Africa Percussions” et “Mazengy ” spectacle de rythmes africains d’Ahmed Mejri ” (22 août 2022 Théâtre de l’Opéra – Cité de la culture 21H00).

Crée par des passionnés de la culture musicale de l’Afrique sub-saharienne, Africa Percussions est un groupe de percussions et aussi l’unique école associative d’apprentissage de percussions africaines en Tunisie, qui a pour vocation une ouverture culturelle sur les pays de l’Afrique de l’Ouest à travers la musique, et plus spécifiquement la Guinée, à travers son riche répertoire musical de rythmes traditionnels de célébrations et de fête.

La clôture, le 23 août, sera avec le groupe tunisien Dendri stambeli Movement qui se produira dans le concert “Bori” portant le nom de son premier album sorti en 2021, premier album stambeli en Tunisie.

Il est à noter que cette manifestation est organisée par le Théâtre de l’opéra sous l’égide du ministère des affaires culturelles.