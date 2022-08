En guise de clôture de la 56ème édition du Festival international de Hammamet (FIH2022), la soirée du 19 août a sonné la fin avec le spectacle de touche tunisienne ” Hammamet chante Adnen “. Le public a répondu présent à ce spectacle qui valorise la carrière d’une sommité de la chanson tunisienne Adnen Chaouachi.

” Hammamet chante Adnen ” est un concert attendu : son public a été bel et bien au rendez-vous en masse pour cette performance musicale collective et distinguée.

L’amour des mélomanes pour le répertoire d’Adnen Chaouachi ne périt pas : la soirée est ” Sold Out ” et le théâtre plein-air du Centre culturel international de Hammamet a fermé ses portes pour la saison estivale 2022 sur une collaboration remarquable : à côté d’Adnen se trouve l’artiste Abderrahmane Ayadi, ses musiciens de la troupe ” d’El Watan et Aarabi lel Mousika “, Chedli Hajji et deux présences féminines en l’occurrence Imen Mohamed et Emna Dammak. Le concert a été retransmis en direct sur la télévision nationale et a duré presque deux heures de temps.

L’artiste a offert au public un florilège de ses tubes les plus célèbres citons ” Ahkili Aleha “, ” Ya Ward Mfattah “, ” Ya Omm Layoun Essoud “, ou encore ” Ellila ” et pas moins de 16 morceaux ont été chantés au fil du spectacle.

Les festivaliers ont chanté et dansé le répertoire d’Adnen Chaouachi concocté en groupe entre musiciens et artistes en tête d’affiche. Une liste de chansons modifiée de nombreuses fois, en amont du spectacle selon la durée offerte. Des préparatifs précis et des mises au point ont été mainte fois fixés en amont de ce concert.