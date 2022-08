L’Office des terres domaniales (OTD) et l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie (ANME) ont signé, vendredi 19 août 2022, une convention pour la mise en application d’un programme de maîtrise de la consommation de l’énergie par l’office.

Cette convention stipule la mise en place d’un système de maîtrise de l’énergie et la valorisation des déchets des produits dans les complexes agricoles.

Signée en présence des ministres de l’Agriculture et de l’Industrie, respectivement Mahmoud Elyes Hamza et Neila Nouira Gongi, cette convention constitue un outil à même de permettre à l’ANME de procéder à l’audit de consommation de l’énergie de 7 unités et complexes agricoles relevant de l’Office.

En outre, elle permettra d’installer des unités d’autoproduction d’électricité à partir de l’énergie solaire dans les poulaillers de l’office et des unités d’irrigation par l’énergie solaire dans 3 complexes agricoles outre la valorisation des déchets agricoles dans les complexes agricoles de Ghzela et Enfidha ainsi que l’exécution des activités de formation et de sensibilisation.

Le ministre de l’Agriculture a fait savoir que l’ANME, en tant que leader dans le domaine des études et de la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, fournira l’encadrement et l’accompagnement technique.

L’ANME estime que l’OTD constitue une plateforme adéquate pour l’exploitation de l’énergie solaire et la valorisation des déchets agricoles dans la production de l’énergie et la mise en œuvre des programmes de rationalisation de l’exploitation des équipements électriques, des engins et des machines agricoles.

Quant à la ministre de l’Industrie, elle a souligné que cette convention s’inscrit dans le cadre de l’encouragement des établissements publics et privés à réaliser des projets de transition énergétique et d’efficacité énergétique en vue de produire des énergies propres et de réduire le coût de la consommation de l’énergie primaire. Ajoutant que la Tunisie n’a pas le choix que d’impulser l’investissement dans les énergies renouvelables.

A rappeler que l’ANME a annoncé, le 22 février 2022, l’ouverture des adhésions en faveur des ministères, établissements et structures publiques à caractère administratif et non administratif pour profiter du programme de la transition énergétique.

Le gouvernement est parvenu à mobiliser des financements auprès de la Banque allemande pour le développement (Kfw) d’un montant de 200 millions de dinars (MDT) pour mettre en application le programme de la transition énergétique sur une période de 2 ans, ce qui est de nature à contribuer à réduire l’appui sur l’énergie conventionnelle.