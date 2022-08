Au terme d’une série de rencontres avec les deux principaux partenaires, en l’occurrence la centrale syndicale et la centrale patronale, un important pacte social a été signé, traitant différentes difficultés rencontrées par les employés.

C’est ce qu’a déclaré, vendredi 19 août 2022, le ministre des Affaires sociales Malek Ezzahi, qui était en déplacement dans le gouvernorat de Bizerte pour l’ouverture des travaux du “forum économique des tunisiens dans le monde, investir en Tunisie”.

Il a saisi cette occasion pour souligner que les réunions se poursuivent afin d’accompagner le citoyen lors du lancement des grandes réformes qui permettront de sauver le pays.

A noter que dans le cadre du forum, une convention de partenariat a été notamment signée entre l’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE) et l’Espace des activités économiques à Bizerte, d’une part, et entre l’OTE et le pôle de compétitivité à Bizerte, d’autre part.