Le festival international de Hammamet (FIH) dans sa 56ème édition a accueilli dans la soirée du 17 août 2022 le groupe ” Kel Assouf ” avec à l’honneur la musique “Touareg”, émanant de l’Afrique Subsaharienne, précisément du Niger.

Leur répertoire, riche d’influences musicales acquises au gré de leur itinéraire de vie, a livré de la musique qui emporte sous d’autres cieux et résonne au-delà des frontières. Leur musique chante les injustices, la misère, et les inégalités vécues, sur des rythmes groove assez dansants et des paroles riches de sens.

” Kel Assouf ” se réfère à la nostalgie en langue Tamasheq. Formé en 2006, Anana Harouna a réuni des musiciens autour de plusieurs fusions musicales inédites et issues de plusieurs horizons, y compris européens. Le leader habite désormais Bruxelles, terre d’asile pour lui. Le groupe a déjà à son actif trois albums et s’est déjà produit dans le monde y compris en 2015 en Tunisie à Tozeur.

Le quatuor s’est emparé de la scène face à un public de connaisseurs. Ils ont présenté des morceaux tels que ” Fransa “, ” Adouma “, America “, ” Tikounen “, ” Tamatant “, ” Afrika “, ” Anghar “, ” Akaline “, ” Alwa “, ” Tenere “, et ont fini avec ” Azawad “. Des titres qui rappellent incontestablement des destinations et des contrées du monde.

C’est toujours aussi plaisant de retrouver le public tunisien que j’ai déjà rencontré auparavant, a déclaré le leader du groupe face à une poignée de journalistes. Enthousiaste, il n’hésite pas à revenir sur son passage ” mémorable “, selon lui sur la scène tunisienne quelques années auparavant.

Le concert s’est achevé sous les applaudissements des spectateurs mélomanes qui ont bien profité de cette avant- dernière date musicale de l’édition. La clôture attendue du FIH aura lieu avec Adnen Chaouachi dans la soirée du 19 août 2022.