Un appel à candidatures a été lancé pour sélectionner les meilleures technologies et pratiques intelligentes qui seront exposées lors du Salon de l’innovation à Tunis dans le cadre de la Foire des technologies et pratiques d’agriculture climato-intelligente en Afrique (FTAIC), prévue au sein du Salon international de l’investissement agricole et de la technologie de la Tunisie (SIAT 2022) qui se tiendra à Tunis du 12 au 15 octobre 2022.

Ce Salon, organisé sous forme d’exposition, constituera un cadre de développement des partenariats commerciaux et la mise à l’échelle des innovations et pratiques agricoles intelligentes en Afrique, indique l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA).

Pour postuler, les candidatures doivent être déposées avant le 31 août 2022 à 17 heures GMT.