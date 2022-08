L'”Investissement intelligent pour un développement durable” sera le thème de la 14ème édition du Salon international de l’investissement agricole et de la technologie “SIAT 2022”, prévu du 12 au 15 octobre 2022, au palais des expositions du Kram à Tunis.

Selon l’Agence de promotion des investissements agricoles (Apia), organisatrice du salon, le SIAT constitue “une vitrine des technologies agricoles et de la pêche, et un carrefour de rencontres entre les producteurs agricoles, pêcheurs, hommes d’affaires, industriels, armateurs, fournisseurs et chercheurs”.

Une exposition des technologies de pointe y sera organisée sur les acquis de la recherche dans les domaines agricole, agro-alimentaire, de pêche et des services annexes, ainsi que sur les produits de base consolidant la sécurité alimentaire en Tunisie et ceux destinés au renforcement de l’exportation et/ ou en quête de nouveaux marchés.

Le SIAT sera animé par des séances de démonstration de technologies nouvelles sur des sujets se rapportant à la qualité, la certification et le contrôle des produits agricoles ainsi que sur les nouveaux procédés de production et de valorisation des produits agricoles et de pêche.

Il offrira aux opérateurs locaux et étrangers, dans le secteur agricole et les activités à son amont et aval, des opportunités pour se rencontrer et établir des relations dans le cadre d’un partenariat win-win (gagnant-.gagnant).

Des plans d’affaires, des contrats de cultures et des opportunités commerciales y seront présentés.

Au programme également, l’organisation d’un forum international du SIAT dont l’objectif est d’assurer aux investisseurs l’information appropriée et de mettre en exergue les atouts stratégiques de certains créneaux porteurs. Il y aura encore, des workshops qui traiteront des thèmes afférents à la qualité et aux nouveaux créneaux d’investissement

Les axes du SIAT 2022 porteront sur la recherche et développement, les équipements et matériel agricole, les techniques agricoles et de pêche, les services agricoles et de pêche, l’agriculture biologique, l’horticulture et la serriculture, les semences et plants, l’huile d’olive, l’emballage, le conditionnement et froid, les systèmes informatiques appliqués à l’agriculture et à la pêche….