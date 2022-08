Les préparatifs de la saison agricole 2022-2023, au niveau de l’approvisionnement en engrais chimiques destinés au marché local, ont été au centre d’une réunion de travail, mercredi 17 août 2022, au palais du gouvernement à La Kasbah, et présidée par la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

La réunion a permis d’évoquer plusieurs questions liées à la production des engrais chimiques et leur coût estimatif et la portée de l’évolution de l’approvisionnement du marché local en cette matière, mais aussi l’impact des pénuries et les perturbations sur le stock national.

La cheffe du gouvernement a, dans ce sens, souligné la nécessité d’identifier les besoins des différentes cultures en engrais chimiques pour la prochaine saison, appelant à la coordination entre les différents ministères et structures concernés afin d’éviter les problèmes et les difficultés avant le démarrage de la saison agricole.

Elle a mis en exergue l’importance de renforcer les choix nationaux dans le domaine de la production des engrais chimiques et de soutenir les efforts des agriculteurs pour consolider la production nationale dans ce domaine vital.