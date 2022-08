Des quantités supplémentaires de farine ont été distribuées aux boulangeries situées dans les zones touristiques de Djerba et Zarzis (gouvernorat de Médenine) afin de pouvoir répondre aux besoins croissants en pain des habitants et des visiteurs (touristes) de la région.

Dans un communiqué publié mercredi 17 août par l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat à Djerba, le quota additionnel en farine subventionnée bénéficiera à 15 boulangeries dans les zones touristiques et sera maintenu pendant les mois d’août et septembre 2022.

Toutefois, le responsable du syndicat local de l’UTICA à Djerba, Mohamed Fannani, assure que les quotas réservés à l’île ne répondent pas aux besoins en pain des habitants, car ils ne tiennent pas compte du nombre de personnes effectivement présentes sur l’île en été.

A noter que l’île de Djerba a connu une sévère pénurie de pain due à une carence en farine, ce qui a contraint plusieurs boulangeries à suspendre leurs activités.