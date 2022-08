Le comité d’organisation de la Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique ” TICAD 8 “, qui se tiendra les 27 et 28 août 2022 à Tunis, a programmé 14 parallèles , qui débattront des questions de développement économique, d’environnement, santé et de transition énergétique entre le Japon et l’Afrique.

Ces manifestations auront lieu entre le 19 août et le 2 septembre 2022 à la cité de la Culture, la cité des sciences, dans deux hôtels de la capitale et au siège de l’association Besma (à Gammarth /banlieue nord de Tunis).

Ce programme prévoit l’organisation de plusieurs conférences sr les changements climatiques, le développement, la coopération technique entre la Tunisie et l’Afrique, outre la transition énergétique et la question de la migration en tant qu’approche exhaustive pour le développement durable.

Les organisateurs de ” TICAD8 ” projettent de tenir des conférences sur les questions de l’investissement privé dans la concrétisation des politiques climatiques au niveau international et interrégional, outre la question du financement de l’investissement dans le capital en Afrique en tant que stimulant de la relance économique et l’investissement dans l’infrastructure moderne en Afrique, ainsi que la question de l’investissement dans la santé en Afrique.

Le 3ème forum nippo-africain qui réuni les secteurs public et privé et la rencontre de l’innovation et les affaires en Afrique, figurent au programme des manifestations parallèles.

Lors d’une conférence de presse tenue, mercredi à la Cité de la culture, consacrée à la présentation du programme des manifestations parallèles, le coordinateur général de la TICAD 8, Kais Darragi, a souligné que la Conférence sera focalisée sur trois principaux axes:

Le premier concerne le volet politique et abordera les grands défis auxquels sont confrontés les pays africains et les solutions envisagées avec le Japon tout en prenant en considération les priorités de développement dans chaque pays.

Le deuxième axe porte sur le volet économique à travers l’organisation du forum d’affaires nippo-africain.

Quant au 3ème axe, il concerne les événements parallèles en tant qu’espace supplémentaire pour permettre à la société civile et les activistes de s’exprimer et d’enrichir le débat sur des questions de développement en Afrique.

De son côté, le président de l’Unité d’organisation des événements parallèles, Jalel Tebib, a fait savoir que les différentes manifestations prévues seront médiatisées, sans donner de plus amples précisions.

Il a indiqué que les événements parallèles ont été préparés en collaboration avec la société civile, signalant qu’ils seront déroulés en présentiel et à distance.