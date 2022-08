Une délégation d’experts de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) effectuera, à partir du 23 courant, une visite de travail dans les gouvernorats de Tataouine, Gabès et Médenine, afin d’entamer l’élaboration du dossier technique relatif au projet du parc géologique qui s’étendra sur ces trois gouvernorats.

Le projet ” Géoparc Dahar ” couvre environ 6 000 km2 et s’inscrit dans les efforts de revitalisation des sites archéologiques et leur prévention de l’extinction, avec le soutien financier et technique de l’UNESCO.

Il fait partie de 177 parcs géologiques dans le monde ayant obtenu le label de l’organisation onusienne, dont deux labels en Afrique (Maroc et Tanzanie).

Dans le cadre de cette visite, la délégation de l’UNESCO visitera une multitude de sites géologiques: les “Ksours” du désert, les villages amazighs et autres gîtes ruraux dans la région.

Le parc géologique est considéré comme un appui solide aux différents secteurs de développement de la région du Sud-Est, en particulier en matière de géotourisme, à travers les opportunités d’investissement et d’emploi qu’il offre dans diverses filières de développement.

Au programme de la visite également, une rencontre avec les gouverneurs de la région, les maires, les responsables locaux et membres de la société civile.