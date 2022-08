Le 16 août 2022 a été une soirée qui s’est déroulée sous le signe de l’Amour et du classique avec la création ” Roméo & Juliette ” présentée au public de la 56ème édition du Festival international de Hammamet (FIH2022). Durant une nuit particulièrement chaude et humide, les danseurs du ballet du Théâtre de l’Opéra ont pu mener à bout le spectacle sur 1h15 de temps.

” Roméo & Juliette “, classique éternel qui continue à bercer l’humanité et ce, depuis des siècles, a été rejoué, raconté sur scène et réinterprété à travers la danse et les mouvements de ses danseurs.

Sans texte, les corps prennent la parole dans l’enceinte du théâtre plein-air du Centre culturel international de Hammamet (CCIH), glissant à cause de l’humidité. Rude exercice qui s’est conjugué au final avec élégance, maîtrise et art de la scène, sous des airs musicaux de ” La suite N2 Roméo et Juliette ” de Sergei Prokofiev et de la composition originale de Marco Schiavoni.

La création chorégraphique est une version moderne de ce chef-d’œuvre mondialement connu, signée par le pôle Ballet des arts chorégraphiques du théâtre de l’Opéra.

A la chorégraphie L’italien Marco Ferrari. L’œuvre immortelle de William Shakespeare emporté par son caractère sentimental certes, mais sa musique et son esthétique berce aussi les spectateurs. La création célèbre cet amour infini et tumultueux qui unit deux amoureux et qui continue à vivre dans l’inconscient collectif bien après leur mort tragique.

Danse classique et contemporaine fusionnent et donnent vie à une expérience visuelle et auditive inédite. Le couple mythique ” Roméo et Juliette ” est interprété par Ranim Kefi et Hazem Chebbi, avec plus d’une dizaine de danseurs et danseuses.