Une étude stratégique sur le développement dans le gouvernorat de Monastir à l’horizon 2040 sera élaborée vers la fin de l’année en cours, a annoncé, lundi 15 août 2022, le commissaire régional du développement à Monastir, Sami Ben Rayana.

” Cette étude revêt une importance capitale car elle définira une stratégie de développement durable dans la région, présentera un programme d’intervention à court, moyen et long terme, ainsi qu’un plan de marketing territorial du gouvernorat, et ce, dans l’objectif d’attirer les investisseurs locaux, nationaux, régionaux et étrangers “, a souligné Ben Rayana.

Il s’agit de développer l’attractivité de la région, valoriser sa contribution à l’économie nationale, renforcer ses systèmes économiques, y ancrer l’économie circulaire, bleue, sociale et solidaire, et optimiser la contribution des délégations au développement.

La finalisation de ce document qui s’inscrit dans le cadre de la série d’études réalisées par le commissariat général du développement régional, s’étalera sur une période de huit mois, répartie sur trois phases: diagnostic, définition de la vision future du gouvernorat et élaboration du rapport final de l’étude.