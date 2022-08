Les pays de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), dont la Tunisie, ont un besoin urgent de prendre de bonnes décisions politiques, pour favoriser une croissance économique durable et réduire l’inflation qui affecte davantage les pauvres que les riches. C’est ce qu’affirment des experts de la Banque mondiale dans une publication publiée le 8 août 2022 sur le blog de l’institution mondiale.

https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/mena-4-policies-countries-can-adopt-combat-inflation.

L’inflation désigne, en effet, l’augmentation générale et continue du niveau des prix d’une économie. Elle est couramment mesurée par l’indice des prix à la consommation, à travers un panier représentatif de biens et de services achetés par un ménage type.

Quatre politiques qui pourraient s’attaquer à l’inflation élevée et à la faible croissance, tout en soutenant les moins nantis ont été recommandées par ces économistes, spécialistes de la région.

Il s’agit d’améliorer la “qualité” des dépenses publiques, améliorer la transparence de la dette et éviter les “dettes cachées” et la dépendance excessive à l’égard des banques centrales et protéger les pauvres et les vulnérables.

Les quatre économistes de la BM, dont deux sont spécialistes des programmes “pauvreté et équité”, au sein du bailleur de fonds international, ont exhorté les pays de la région, notamment, les importateurs de pétrole, qui ont souvent une dette publique élevée et peu de marge budgétaire, à réorienter les dépenses publiques courantes.

Ces pays gagneraient à rendre les dépenses publiques plus axées sur la performance et à réduire les subventions énergétiques non ciblées.

Une réforme des infrastructures des entreprises publiques est aussi, nécessaire, selon ces experts qui recommandent à gérer la dette plus efficacement pour réduire les coûts du service de la dette, en s’appuyant moins, par exemple, sur le financement à court terme et à coût élevé.

Eviter les “dettes cachées”

“Bien que la région dispose d’assez bonnes statistiques sur la dette, les pays doivent se méfier des passifs éventuels, qu’ils résultent de garanties gouvernementales aux entreprises publiques ou de projets du secteur public, des garanties implicites, comme lorsqu’une entreprise publique emprunte sur la base d’un soutien perçu du gouvernement ou d’autres passifs”, telle est la troisième politique à adopter, selon les experts de la BM.

Et de citer le cas du Mozambique, pays où la souscription secrète et illégale par trois sociétés mozambicaines d’un emprunt de plus de 2 milliards de dollars, garanti par l’Etat mozambicain, a provoqué un scandale et entraîné le pays dans une crise financière sans précédent.

Pour les pays actifs sur les marchés financiers souverains, il est important de ne pas surprendre les acteurs des marchés internationaux, en garantissant la confiance des données sur la dette. “L’expérience mondiale montre que la “dette cachée” devient souvent connue au pire moment possible – lorsqu’il y a déjà une crise”.

Les experts ont évoqué l’exemple des contrats d’achat d’électricité (PPA) qui sont un exemple transversal important. Ces contrats ne sont pas divulgués en détail et sont pris en charge dans des contextes de faible recouvrement des coûts, avec le potentiel de devenir des passifs pour le gouvernement.

“Dans des circonstances ordinaires, la dette publique reste soutenable et maîtrisée grâce à une combinaison de croissance économique et de fiscalité. Mais, les chocs et les mauvaises politiques peuvent pousser la dette à des niveaux insoutenables et conduire à des attentes ou à des espoirs.

Dans ce cas le Trésor public fera appel à la Banque centrale. Ce n’est pas une bonne situation. Le Liban est le meilleur exemple de la domination budgétaire dans la région MENA”.

En ce qui concerne la protection des pauvres et des vulnérables, les économistes de la BM sont revenus sur la flambée de l’inflation qui pousse déjà les ménages de la région MENA vers la pauvreté, car les dépenses alimentaires constituent une part importante de leur budget.

“L’alimentation constitue plus de 30 % du budget des ménages à Djibouti, en Algérie, au Maroc et en Egypte”.

Alors que plusieurs pays de la région MENA évaluent les mesures qu’ils peuvent prendre pour réaffecter les dépenses, d’autres ont déjà mis en œuvre des programmes de réforme des subventions en faveur de mécanismes compensatoires ciblés pour protéger les pauvres de la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie.

Les programmes mis en oeuvre dans ce sens, doivent être analysés pour s’assurer que les populations visées sont atteintes et bénéficient du soutien adéquat.

Malgré toutes les crises auxquelles la région MENA est confrontée et qui peuvent affecter les réalisations de la dernière décennie en matière de développement, de bons choix politiques peuvent contribuer à améliorer la situation, constatent les experts de la BM.

Ils estiment, par ailleurs, qu’il est essentiel de limiter les programmes de subventions universelles et d’utiliser des systèmes de protection sociale basés sur les transferts monétaires.