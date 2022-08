Le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) a lancé un appel d’offres pour l’élaboration et la mise en oeuvre artistique et technique des manifestations et activités parallèles des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) 2022 qui fêteront leur 56ème printemps du 29 octobre au 5 novembre.

Les sociétés spécialisées qui souhaitent participer à cet appel d’offre peuvent déposer leurs dossiers complets dans un délai qui ne dépasse pas le 1er septembre prochain, indique un communiqué publié récemment sur la page Facebook du CNCI.

Notons que dans une première étape, les sociétés candidates pour l’organisation des manifestations parallèles du festival doivent s’inscrire au Système des achats publics en ligne “TUNEPS” (Tunisian e-procurement system) à l’adresse suivante : www.tuneps.tn

Les enveloppes contenant les offres sont obligatoirement envoyées par poste recommandée ou par rapide-poste au nom du CNCI. Il est également possible de les déposer directement au Bureau d’ordre du Centre, à la Cité de la culture.

Tous les détails concernant cet appel et la procédure à suivre sont visibles sur le réseau social du CNCI.

Les JCC sont placées sous l’égide du ministère des Affaires Culturelles avec un comité directeur désigné par le ministre de tutelle. Quatre comités forment ce festival, à savoir un comité directeur, un comité exécutif, un comité consultatif et un comité de soutien qui implique plusieurs autres ministères et institutions partenaires.

Le comité directeur est composé de cinq membres, soit le Directeur général, le directeur artistique, le secrétaire général et le coordinateur général des JCC en plus du directeur général du Centre du Cinéma et de l’image (CNCI) et le directeur des arts scéniques et audiovisuels au ministère des Affaires culturelles.