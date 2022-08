Le Conseil des pairs pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes a approuvé le Plan national “Genre et changement climatique” visant à garantir l’autonomisation économique des femmes grâce aux nouveaux programmes et projets qui consacrent l’interdépendance entre les changements sociaux et climatiques.

Lors de sa première réunion dans sa nouvelle composition, tenue au Palais du gouvernement à La Kasbah, le Conseil des Pairs a examiné le projet relatif à l’adoption de l'”accélérateur de l’Egalité des Chances” et a décidé de le soumettre à la prochaine réunion du Conseil pour approbation.

Au cours de cette réunion qui s’est déroulée en présence de la ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amal Moussa, de la secrétaire générale du gouvernement, Sarah Rajab, et des membres du Conseil, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden a souligné l’importance du rôle du conseil des pairs dans l’élimination de toutes les formes de discrimination entre les femmes et les hommes et de réaliser l’égalité entre eux en droits et en devoirs.

Bouden a indiqué que le Conseil des pairs, en tant que mécanisme national multidisciplinaire et multisectoriel, œuvre à intégrer l’approche genre dans la planification, la programmation, l’évaluation et dans le budget en adoptant une approche participative et interactive entre tous les acteurs des structures publiques et des associations actives sur le terrain, soulignant la volonté d’activer davantage le rôle du Conseil des pairs et de le rendre plus fonctionnel afin d’autonomiser les femmes et de dynamiser leur rôle dans le développement de la société.

Elle a rappelé la récente approbation par le Conseil des ministres du projet modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2016-626 du 25 mai 2016, portant création du conseil des pairs pour l’égalité des chances entre la femme et l’homme afin de consolider son rôle et promouvoir son rendement.

La cheffe du gouvernement a renouvelé son pari sur l’autonomisation des femmes aux postes de décision et de responsabilité dans divers domaines, louant dans ce contexte la présence de compétences féminines au sein du gouvernement, ce qui constitue, a-t-elle dit, un pas vers le renforcement de l’égalité des chances dans le domaine de la gestion des affaires publiques et de la prise de décision.

A cette occasion, Bouden a adressé ses plus chaleureuses félicitations à la femme tunisienne à l’occasion de la célébration de la fête de la femme, soulignant l’engagement du gouvernement à œuvrer pour renforcer davantage les acquis de la femme réalisés depuis l’indépendance jusqu’à aujourd’hui, de par la conviction que la promotion des droits de la femme et la réalisation de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes est un choix national constant.

Pour sa part, la ministre de la Famille, Amal Belhaj, a souligné que le projet de plan national genre et changement climatique, élaboré par le ministère en coopération avec le ministère de l’Environnement, s’emploiera à soutenir les initiatives des femmes en encourageant les programmes de recherche scientifique, l’innovation et le développement technologique, afin de mettre en place une nouvelle génération d’institutions émergentes dirigées par des femmes qui s’engagent dans les options du plan concernant l’atténuation et l’adaptation aux conséquences du changement climatique.

Elle a souligné que ce plan repose sur une approche favorisant l’élaboration d’un document de référence pour tous les intervenants, notant que le ministère a œuvré depuis le début de l’année 2021 à inclure l’approche genre et les changements climatiques dans les politiques publiques, les programmes et les projets à travers les grandes orientations relatives à l’élaboration du budget de l’Etat pour l’année 2022 et du plan de développement 2023-2025, en plus de l’encouragement de la recherche scientifique dans ce domaine.