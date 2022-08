Kaspersky Safe Kids, Kaspersky Endpoint Security for Business et Kaspersky Small Office Security ont été respectivement récompensées par AV-Comparatives et AV test pour leur efficacité remarquable. Kaspersky Safe-Kids a ainsi été certifié par AV-Comparatives pour sa protection des enfants face au contenu pour adultes.

De leur côté, les solutions B2B Kaspersky Endpoint Security for Business et Kaspersky Small Office Security ont été reconnues par l’institut indépendant AV-Test comme remarquables dans la lutte contre les ransomwares, en bloquant 100% des simulations d’attaques effectuées pour le test.

Kaspersky Safe Kids certifié par AV-Comparatives pour sa protection des enfants face aux sites pornographiques

La solution a reçu un certificat d’approbation de la part d’AV-Comparatives pour sa capacité à protéger les enfants du contenu pornographique. La solution a en effet bloqué 98,6% des contenus pour adultes dans les tests réalisés par l’organisme indépendant et est, pour la deuxième fois consécutive, l’unique outil de contrôle parental à obtenir les résultats suffisants pour l’obtention de la certification.

Pour obtenir cette certification, les solutions testées doivent bloquer plus de 98% des sites pornographiques, ne présenter aucune fausse alerte sur les sites adaptés pour les enfants, et n’avoir aucun disfonctionnement sévère ou défaut de conception non résolu. En plus de la capacité de Kaspersky Safe Kids à bloquer les contenus pornographiques, AV-Comparatives a salué la quasi-instantanéité d’application des paramètres entre le portail parents et l’appareil des enfants. De plus, le rapport a également mis en avant la facilité d’installation et de configuration de la solution en utilisant la console cloud.

Le rapport complet d’AV-Comparatives sur la certification des applications de contrôle parental est disponible ici

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS ET KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY : Une protection contre les ransomwares efficace à 100% !

Les différents tests effectués par AV-TEST, institut IT indépendant, ont démontré que les deux solutions ont été capables de défendre, avec succès, les organisations contre les attaques ransomware dans 10 scénarios réalistes. Le processus de test consistait à soumettre les solutions à dix scénarios de ransomware définis, impliquant un e-mail avec une pièce jointe infectée. La pièce jointe contenait des attaques dangereuses telles que des fichiers Office avec des scripts, qui exécutent ensuite d’autres étapes via des outils tels que PowerShell.

Selon les résultats du test, les produits Kaspersky pour les entreprises ont une fois de plus prouvé leurs capacités de protection contre les ransomwares. Les deux solutions analysées ont été capables de détecter les attaques et de les bloquer entièrement, obtenant le score de protection maximal de 40 points.

À la suite de ces tests, AV-TEST a décerné aux solutions le certificat “Advanced Approved Endpoint Protection”. Kaspersky Internet Security, la solution grand public a d’ailleurs elle aussi démontré une efficacité de 100% dans la protection des ransomwares, dans l’évaluation menée par AV-TEST.