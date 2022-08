Au titre de l’année 2021, le nombre de demandes de coopération nationale reçu par la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), a enregistré une hausse de 108%, atteignant 507 en 2021, contre 243 en 2020, annonce la commission dans son rapport d’activités pour l’exercice 2021.

Cette hausse est imputable à l’accroissement du nombre d’investigations financières parallèles conduites par les autorités judiciaires et les autorités chargées de l’application de la loi (autorités administratives de contrôle et de tutelle ), souligne le rapport.

Et de rappeler que conformément à la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019, ainsi qu’aux standards internationaux, la CTAF a recouru aux différentes autorités nationales ayant des informations utiles au traitement des requêtes reçues dans le cadre de la coopération nationale et internationale.

Le nombre des demandes d’informations (DI) émises par la CTAF dans le cadre de ses activités a connu une baisse passant de 3427 en 2020 à 2924 en 2021.

Selon la même source, cette baisse pourrait être imputée à l’accès direct aux bases des données des différentes administrations et à l’utilisation de la plateforme Hannibal.

Mémorandums d’accord signés

La CTAF a conclu, durant l’année 2021, quatre mémorandums d’accord de coopération et

d’échange d’informations avec le Conseil du Marché Financier (CMF), le Comité Général Des

Assurances (CGA), l’Autorité de Contrôle de la Microfinance (ACM) et la Direction Générale

des Impôts (DGI).