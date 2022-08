La cheffe du gouvernement, Najla Bouden a annoncé mercredi le lancement de la plate-forme www.raidet.tn Entrepreneuriat féminin : Lancement de la plateforme RAIDETrelative au programme de promotion de l’entrepreneuriat féminin RAIDET.

Dans une vidéo enregistrée diffusée lors d’une conférence de presse tenue au siège du ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées à Tunis, Bouden a appelé les Tunisiennes porteuses de projets à s’inscrire sur la plate-forme du programme RAIDET dédié à toutes les femmes et filles tunisiennes sans exception.

En effet, RAIDET est un programme qui s’étend jusqu’à 2025 et vise à créer 3000 projets moyennant un budget de 50 millions de dinars à raison de 600 projets par an outre l’octroi d’une nouvelle génération de crédits de 100 à 300 mille dinars.

” Toutes les idées de projets bien étudiées, innovantes et portant l’empreinte de la femme tunisienne créatrice et ambitieuse seront soutenues “, a souligné Bouden indiquant qu’il est grand temps que l’économie nationale profite des compétences féminines tunisiennes.

Selon la cheffe du gouvernement, le lancement de la plateforme RAIDET vise à faire bénéficier les femmes tunisiennes des facilités qu’offre la digitalisation essentiellement lorsqu’elles sont dans les régions intérieures.

De son côté, la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Amel Moussa a expliqué que le programme RAIDET cible les Tunisiennes âgées entre 18 et 59 ans quel que soit le niveau d’études, l’essentiel c’est d’avoir un diplôme de formation reconnu.

Elle a, en outre, souligné que ce programme national vise à soutenir les projets portés par des femmes dans des secteurs prometteurs et innovants.

” Sont concernées par ce programme les filles et femmes de toutes les régions du pays, en particulier celles issues des zones prioritaires et de quartiers populaires ainsi que les femmes en situation précaire et vulnérable “, a-t- elle ajouté signalant qu’il existe 6 lignes de financement dans le cadre de ce programme.

S’exprimant à cette occasion, Nizar Ben Neji, ministre des technologies de la communication a souligné que la plateforme RAIDET comporte toutes les données et informations nécessaires et permet aux porteuses de projets de suivre leurs dossiers de financement en ligne et de prendre connaissance de toutes les nouveautés.

Pour sa part, la présidente de l’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT), Radhia Jerbi, a estimé que ce programme, réalisé en partenariat avec tous les intervenants, pourrait aboutir à des résultats positifs et importants notamment en ce qui concerne la promotion des conditions de la femme et le renforcement de son autonomisation économique.

La cheffe du gouvernement Najla Bouden avait annoncé le 08 mars dernier lors de la journée internationale de la femme, le lancement du programme RAIDET qui est le prolongement du programme RAIDA de promotion de l’entrepreneuriat féminin mis en œuvre entre 2016 et 2020 et dont l’objectif est de réduire le taux de chômage chez les filles et les femmes.