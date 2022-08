Un décret présidentiel relatif à l’approbation d’un accord de prêt avec la BIRD de 130 millions de dollars (environ 400 millions de dinars) pour assurer une intervention urgente en matière de sécurité alimentaire a été publié dans le JORT du 8 août 2022.

La Banque internationale pour la reconstruction et le développement et la Tunisie ont signé, le 4 juillet 2022, cet accord destiné à atténuer les répercussions de la guerre en Ukraine sur la situation alimentaire.

Ce prêt à décaissement rapide est accordé avec des conditions concessionnelles, soit 18 ans de remboursement dont cinq ans de grâce et un taux d’intérêt de 1,71%. Il permettra d’appuyer la capacité d’approvisionnement de la Tunisie en céréales notamment, en blé tendre dont la consommation est destinée essentiellement, aux catégories sociales vulnérables.

Une partie importante de ce financement est destinée à l’acquisition de l’orge et des semences (60 millions de dollars) pour garantir le bon démarrage de la campagne céréalière et pour assurer la préservation du bétail et maintenir le rythme normal de la production laitière locale.

Ce projet comporte également, un appui technique destiné à la restructuration de la filière céréalière en matière d’organisation et de stockage et le renforcement de sa résilience face aux chocs.

Des activités de renforcement des capacités au profit de l’office des céréales notamment dans les domaines d’approvisionnement, de veille et de digitalisation, ont été également prises en charge afin d’améliorer sa performance et ses moyens d’intervention.

Conjointement aux financements parallèles d’autres bailleurs, le projet vise à éviter des ruptures d’approvisionnement en pain, au cours du troisième trimestre 2022, en finançant des achats urgents de blé tendre équivalant à un mois et demi de consommation, selon la BM.

Le financement aidera également, la Tunisie à se procurer quelque 75 000 tonnes d’orge fourragère pour couvrir les besoins des petits producteurs laitiers pendant environ un mois, ainsi que 40 000 tonnes de semences de blé de qualité pour assurer la prochaine campagne de semences, qui commencera au mois d’octobre.

A noter que la Tunisie est particulièrement vulnérable aux perturbations de l’approvisionnement. En 2021, le pays a réalisé 60% de ses importations de blé tendre et 66% de ses importations d’orge avec la Russie et l’Ukraine, selon la BM.