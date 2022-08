Le 28 juillet 2022 est une date qui marque une avancée importante pour l’environnement au niveau du monde. Ce jour-là, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté, à une majorité écrasante, une résolution visant à reconnaître le droit à un environnement propre, sain et durable à l’échelle globale.

En effet, il s’agit d’une décision historique pour faire avancer « les législations vers une meilleure protection de l’environnement et la responsabilisation des acteurs polluants ».

La Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) n’a pas manqué de se réjouir de l’adoption de cette nouvelle résolution, mais continue à appeler les États et l’Union européenne, en particulier, « à se mobiliser massivement sur la protection de l’environnement et des droits humains ».

A rappeler qu’en octobre 2021, le Conseil des droits de l’Homme se prononçait en faveur de la reconnaissance du droit à un environnement propre, sain et durable. Fin juillet 2022, c’était au tour de l’Assemblée générale des Nations unies de voter l’adoption de la résolution visant à reconnaître ce même droit.

En adoptant ce texte à hauteur de 161 votes « pour », huit abstentions et aucun vote « contre », les États membres de l’Assemblée générale des Nations unies ont témoigné d’une unité solide pour faire face à la crise environnementale et climatique. À l’heure où les températures enregistrées dans le monde atteignent des pics historiques, ce vote reconnaît que chacun, partout au monde, a le droit de vivre dans un environnement propre, sain et durable.

Maintenant la question reste à savoir qu’en sera-t-il de l’effectivité de ce vote sur le terrain.

Pour lire tout l’article : fidh.org