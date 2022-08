Les capacités existantes, c’est-à-dire des endroits en Afrique qui produisent déjà du gaz destiné à l’exportation vers l’Europe viendra de ces trois pays : L’Algérie, l’Égypte et le Nigeria, qui représenteront 80 % de la production africaine de gaz entre 2022 et 2025, selon le rapport de la Chambre africaine de l’énergie sur l’état de l’énergie en Afrique au deuxième trimestre 2022, rédigé en collaboration avec Rystad Energy. (L’Algérie, l’Égypte et le Nigeria représenteront également environ 60% de la capacité totale de production de GNL du continent au cours de la même période, même si la construction de nouvelles installations progresse, selon le rapport).

Ces trois États sont déjà connus pour être les plus grands producteurs de gaz en Afrique. Selon l’édition 2022 de la Statistical Review of World Energy de BP, ils représentaient un peu plus de 83 % des 257,5 milliards de mètres cubes (mmc) de gaz extraits en Afrique en 2021 (pour situer le contexte, cela équivaut à peu près à la totalité du gaz consommé par l’Iran en un an), l’Algérie contribuant à hauteur de 100,8 mmc (soit plus de 39 % du total), l’Égypte 67,8 mmc (plus de 26 %) et le Nigeria 45,9 mmc (près de 18 %).

De plus, ils représentent également la grande majorité de la capacité de liquéfaction du gaz en Afrique, soit environ 75,3 millions de tonnes par an (mtpa), l’Algérie contribuant pour 29,3 mtpa, le Nigeria pour 22,2 mtpa et l’Égypte pour 12,2 mtpa. L’Algérie et l’Égypte possèdent les seules usines de GNL opérationnelles en Afrique du Nord, tandis que le Nigeria abrite une usine qui représente près de 66 % de la capacité totale de production de GNL en Afrique subsaharienne, soit 33,8 mtpa.

L’Algérie, quant à elle, ne dispose pas seulement de GNL, mais aussi de gazoducs. Elle utilise déjà deux d’entre eux – les systèmes Medgaz et TransMed – pour pomper le carburant directement vers l’Espagne et l’Italie à travers le fond de la mer Méditerranée. Ensemble, ces deux pipelines sont capables de transporter jusqu’à 40 milliards de m3 de gaz par an.

La bonne nouvelle est que l’Algérie, l’Égypte et le Nigeria fournissent déjà une bonne partie du gaz que l’Europe utilise pour compléter les approvisionnements russes. Mieux encore, ils disposent d’une capacité de réserve suffisante pour que leurs projets d’augmentation de la production dans les prochaines années soient réalistes.

Des signes de confiance

La société italienne Eni – et le gouvernement italien, qui détient une part majoritaire dans la société – est tout aussi confiante dans le potentiel de ces pays à contribuer à satisfaire les besoins européens en gaz, comme en témoigne la décision de se tourner vers l’Algérie et l’Égypte dans la recherche d’alternatives au gaz russe. Des responsables du gouvernement italien et des dirigeants d’Eni se sont rendus en Égypte et en Algérie depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie fin février pour négocier et signer de nouveaux contrats d’approvisionnement.

De même, la major pétrolière française TotalEnergies a récemment prolongé son engagement dans un projet dans le bassin de Berkine Nord en Algérie, en partie dans le but de trouver des moyens d’exporter le gaz associé de ses champs pétroliers vers l’Europe. Ils avaient de bonnes raisons de prendre ces décisions – et de bonnes raisons de s’attendre à ce qu’elles soient payantes à court terme !

Il convient de noter, bien sûr, que l’Afrique peut contribuer à compenser une partie de la différence, mais pas la totalité. Elle ne peut pas servir de source de substitution pour la totalité du volume de 155 milliards de m3 que la Russie a livré à l’UE en 2021 ! Mais elle peut jouer un rôle clé dans ce processus – et elle ne doit pas attendre pour commencer à le faire.

(Source : African Energy Chamber)