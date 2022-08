Dans le cadre du programme de PBR Rating de notation des établissements financiers tunisiens, Hannibal Lease a fait appel à l’agence de notation nationale pour son évaluation et la notation de sa qualité financière.

PBR Rating a opéré un diagnostic stratégique et opérationnel de Hannibal Lease ainsi qu’une évaluation des impacts stratégiques de son environnement. Ce diagnostic a permis, via un système de scoring, de mesurer la solvabilité et, plus globalement, la qualité de la gestion financière de la société.

A l’issue de l’évaluation, l’agence de notation PBR Rating a octroyé à Hannibal Lease la note (en monnaie locale*), de BBB (TUN) avec perspective positive, sur une échelle de notation allant de AAA à D. Cette note reflète une nette amélioration des agrégats de rentabilité de la société après 3 années difficiles marquées par un enchaînement de crises exogènes, couplées à des choix stratégiques ambitieux qui se sont heurtés au resserrement de la politique monétaire ainsi qu’au retournement de certains secteurs d’activités.

De par son historique, Hannibal Lease jouit d’une image de marque favorable auprès des acteurs économiques en Tunisie. Au fil des années, la société a affiché une croissance significative et a fait preuve d’un grand dynamisme, hissant Hannibal Lease parmi les leaders du secteur, en termes de parts de marché et de volumes de production. Toutefois, cette croissance rapide a été réalisée au détriment de la marge et de la rentabilité. Elle a, également, entraîné la dégradation de la qualité du portefeuille sur la période 2018-2020.

L’année 2021 a été sous le signe du rebond pour la société de leasing, avec une amélioration importante du PNL de 76,8% pour s’établir à 30,599 millions de dinars (MDT), et un net redressement du résultat d’exploitation et du résultat net, ayant atteint respectivement 4,671 MDT et 4,130 MDT. Cette reprise a été la conséquence d’un important recadrage stratégique opéré par le management, avec une orientation en adéquation avec les paramètres actuels du marché du leasing local vers des objectifs de marges et de rentabilité au détriment du volume et des niveaux d’engagement.

La mission de notation par PBR Rating a souligné une reprise de l’activité de la société en 2021 ; avec des approbations enregistrant une hausse de 30,4% en glissement annuel, à 326,8 MDT, contre une baisse de 46,5% entre 2018 et 2020. Après avoir connu une dégradation de 43,7% sur la période 2018-2020, qui peut s’expliquer par le fait que le leaseur ait dû réduire la cadence de sa production face à l’assèchement des financements, les mises en force se sont élevées à 237,1 MDT en 2021, soit une croissance de 18,5% par rapport à 2020. L’encours a toutefois poursuivi sa décroissance au cours du dernier exercice, avec une baisse de 10,2%, à 510,5 MDT.

Au regard de la conformité aux exigences réglementaires, la mission de notation a observé des ratios Tier I et Tier II supérieurs au seuil minimum exigé par le régulateur local, tout au long de la période 2016-2021, avec des ratios passant respectivement de 7,4% à 10,5% et de 11,3% à 15,9%.

La génération interne de fonds propres représente un défi à relever, ces derniers ayant une contribution moyenne de 9,5% dans le schéma de financement de la société, sur la période 2016-2021. La capacité interne à générer du capital de Hannibal Lease a été affectée par une rentabilité qui a enregistré une baisse significative sur les derniers exercices, avec un résultat net passant de 8,203 MDT en 2017 à -3,991 MDT en 2020. Un net redressement a été observé en 2021 (avec un Résultat Net de 4,130 MTND), reflétant l’intensification des efforts de la société pour renforcer sa rentabilité et les conséquences de sa nouvelle orientation stratégique.

La mission de notation par PBR Rating a relevé un risque de crédit qui pèse sur les équilibres financiers de Hannibal Lease et sur son schéma de rentabilité, reflété par une qualité de portefeuille qui s’est détériorée sur les derniers exercices, avec des créances classées se situant à 12,9% en 2021 (pour une couverture de 71,7%, provisions collectives incluses), contre une moyenne de 10,1% pour son Peer group national.

A l’instar des autres sociétés du secteur, Hannibal Lease a été confrontée, ces dernières années, à une hausse considérable du coût du financement et, donc, à un rétrécissement du spread de crédit, sur la période 2018-2020. Toutefois, le recours à des lignes étrangères plus avantageuses que le marché local en termes de coût (avec des mécanismes de réduction et de gestion des coûts de couverture) est en passe de permettre à la société de réduire son coût du financement ; défi majeur sur les prochains exercices, pour Hannibal Lease ainsi que pour l’ensemble du secteur.

La mission de notation par PBR Rating, considère que Hannibal Lease jouit d’une structure actionnariale de qualité. Parallèlement, la gouvernance du leaseur combine à la fois, efficience managériale et efficience opérationnelle, notamment avec les objectifs de célérité et de ciblage commercial restreint. Le management a démontré, durant les périodes de stress économique, une grande réactivité et une forte capacité d’adaptation, de l’établissement de leasing face au contexte local. Les résultats de cette orientation sont visibles sur les réalisations de l’exercice 2021 et sur les prévisions de l’exercice 2022.

Communiqué

*La Notation en monnaie locale n’est pas plafonnée par la note souveraine en monnaie étrangère.

A propos de PBR Rating :

Agence de notation financière, parrainée, notamment, par le Conseil Bancaire et Financier (anciennement appelé Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers) et partenaire de l’Ordre des experts-comptables de Tunisie, PBR Rating a été inaugurée en mai 2018, par le ministre des Finances.

L’agence a pour vocation le déploiement d’un ensemble de solutions de Notations financières et extra-financières, ainsi que la publication de recherches et d’analyses économiques, contribuant, ainsi, à l’efficience de l’information financière pour l’ensemble des intervenants économiques sur le marché tunisien.

A propos de Hannibal Lease :

Hannibal Lease a été créée en 2001 à l’initiative d’un groupe d’investisseurs privés souhaitant enrichir l’offre crédit-bail sur le marché tunisien.

L’offre leasing HL s’adresse à l’ensemble des acteurs économiques privés en Tunisie : agriculteurs, artisans, commerçants et professions libérales, tout en veillant à répondre aux besoins des entreprises de toutes tailles.

Hannibal Lease maintient un encours équilibré, sans prédominance sectorielle particulière. L’établissement compte, aujourd’hui, plus de 16.000 clients actifs sur l’ensemble du territoire tunisien, avec des offres de services adaptatives selon le profil et les besoins de chaque relation.