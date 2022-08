Oliver Alawuba vient d’être nommé directeur général de la banque panafricaine “United Bank for Africa Plc“. Il est chargé de superviser toutes les opérations bancaires du groupe à travers son réseau de vingt pays africains et des représentations hors Afrique (Grande-Bretagne, France, Emirats arabes unis et États-Unis), rapporte lefaso.net.

Un mot pour rappeler que depuis 1997 Oliver Alawuba fait partie de ce groupe bancaire (UBA) et y a occupé plusieurs postes importants, entre autres celui de DG de UBA Ghana, DG de UBA Afrique, et plus récemment DGA pour le groupe.

De son côté, Muyiwa Akinyemi, nommé directeur général adjoint (DGA), a rejoint UBA en 1998, en tant que cadre bancaire affecté au desk énergie de UBA, et a servi le Groupe au Nigeria…

Sola Yomi-Ajayi, qui a intégré UBA en 2004, a été nommée directrice exécutive, trésorerie et banque internationale.

Ugochukwu Nwagodoh occupera le poste de directeur exécutif, responsable des finances et de la gestion des risques.

Alex Alozie, est le nouveau directeur exécutif et directeur de l’exploitation du Groupe ; il a rejoint UBA en 2019 et a été le moteur de la transformation digitale et de l’efficacité opérationnelle du Groupe.

Enfin, Emem Usoro sera la nouvelle directrice exécutive de la North Bank. Elle travaille pour le Groupe depuis 2011 et a occupé plusieurs postes régionaux de haut niveau au Nigeria…