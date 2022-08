La Fédération générale du bâtiment et du bois relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour sauver les sociétés de travaux publics et préserver les emplois.

La fédération a souligné, dans un communiqué publié aujourd’hui, lundi, que le secteur du bâtiment et des travaux publics qui procure plus de 500 mille emplois, connaît actuellement une grave crise en raison de la faiblesse des investissements publics et des répercussions de la crise du coronavirus, notant que plusieurs entreprises ont été contraintes de licencier des travailleurs en raison de la baisse de leur activité.

Elle a indiqué que les sociétés actives dans le secteur se plaignent du non-paiement des redevances financières, affectant, ainsi, l’équilibre financier de ces entreprises.