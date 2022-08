Pour la première depuis février 2022, un navire transportant des céréales ukrainiennes a pu quitter le port d’Odessa, lundi 1er août 2022, ce qui constitue une bonne nouvelle « pour le monde », estiment certains dirigeants, notamment du Moyen-Orient et d’Afrique.

C’est le cas entre autres du chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba : « La journée de soulagement pour le monde, en particulier pour nos amis du Moyen-Orient, d’Asie et d’Afrique, au moment où les premières céréales ukrainiennes quittent Odessa après des mois de blocus russe. L’Ukraine a toujours été un partenaire fiable et le restera si la Russie respecte sa part de l’accord », rapporte Le Monde.

Idem pour le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres qui se félicite du «… départ lundi du premier bateau de céréales ukrainiennes dans le cadre d’un plan visant à lever le blocus russe en mer, a déclaré un porte-parole », souhaitant que «… ce soit le premier de nombreux navires commerciaux, conformément à l’accord signé, et que cela apporte la stabilité et l’aide indispensables à la sécurité alimentaire mondiale, en particulier dans les contextes humanitaires les plus fragiles », indique un communiqué de l’ONU.