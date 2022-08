La Tunisie projette de porter à l’horizon 2030 la part des énergies vertes dans la production d’électricité de 3% actuellement à 30% et plus. L’Entreprise des activités pétrolières (ETAP), entreprise connue pour être conservatrice et essentiellement fossiliste, a décidé d’y contribuer. « Nous envisageons de passer aux énergies renouvelables dans le cadre de notre stratégie de transformation à l’horizon 2030 », a déclaré au magazine L’Economiste Maghrébin Abdelwahab Khammassi, PDG de l’ETAP.

Au plan logistique, l’ETAP vient de créer, en partenariat avec l’Office des hydrocarbures italien ENI (Ente Nazionale Idrocarburi), une structure, dénommée la SEREE, pour lancer des projets d’Energies renouvelables. Cette société a déjà à son actif une ferme solaire de 10 mégawatts à Tataouine.

A entendre son PDG, l’ETAP mise beaucoup sur l’hydrogène vert produit à partir des énergies renouvelables.

« Plusieurs opérateurs internationaux ont manifesté leur intérêt d’entrer en partenariat stratégique avec l’ETAP », a indiqué Khamassi qui ajoute : « nos voisins des deux rives de la Méditerranée s’y activent ».

Il a également révélé que des bailleurs de fonds étrangers ont fait état de leur disposition à financer en Tunisie des projets de promotion d’énergie verte et de fournir à l’ETAP, à cette fin, une assistance technique.

ABS