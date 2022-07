Créé en 2001, Teyliom Group est une société d’investissement panafricaine avec une forte présence dans divers secteurs en Afrique de l’Ouest et du Centre tels que l’immobilier, l’hôtellerie, les services financiers, l’industrie et les télécommunications.

Le Groupe a pour ambition d’être un champion régional sur le continent africain et est très fortement engagé pour l’avenir économique de l’Afrique. En étant innovant et proactif, Teyliom s’engage pour la croissance économique de l’Afrique.

Teyliom réalise son développement opérationnel à partir de la holding Teyliom International qui contrôle l’ensemble des véhicules par business unit : Teyliom Properties, Teyliom Hospitality, Teyliom Finance, Teyliom Industries, Teyliom Telecom et Teyliom Energies.

Au 31 décembre 2021, le Groupe est composé de 64 sociétés réparties en Afrique et en Europe avec un effectif total de plus de 1500 employés, a réalisé un chiffre d’affaires de 130 millions d’euros et un actif total d’environ 1,7 milliard d’euros.

Teyliom est le promoteur et l’actionnaire majoritaire de BGWA depuis 2006 et a continué à soutenir et à développer son investissement aux côtés des fonds d’AfricInvest depuis mars 2014 jusqu’en juillet 2022.

Site Web : https://teyliom.com

(Dernière mise à jour : Juillet 2022)