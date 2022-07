La nouvelle série Find X5 de OPPO, qui sera disponible en Tunisie dès le 1er août 2022, est un condensé de technologies et d’esthétisme, avec la vidéo 4K Ultra Nuit optimisée par MariSilicon X…

La série Find X5 offre une esthétique moderne et futuriste et des expériences d’imagerie inédites dans le monde. La série inclut un processeur révolutionnaire de traitement d’images, qui surmonte le plus grand défi de la capture vidéo sur smartphone : l’enregistrement nocturne. Ceci est associé à un système de caméra double phare IMX766 incomparable, avec des performances inégalées, outre une connectivité 5G ultra-rapide et une incroyable technologie de charge rapide SUPERVOOC.

Quant à la vidéo de nuit, elle représente un défi majeur pour les smartphones, de sorte que d’innombrables beaux moments restent non capturés ou enregistrés en basse qualité. C’est pourquoi OPPO a conçu un NPU d’imagerie dédié, MariSilicon X, pour dévoiler beaucoup plus de détails la nuit…

Find X5 Pro incarne un design futuriste pour exprimer un sentiment de beauté calme et inégalé. Le dos en céramique véritable ultra-dur du Find X5 Pro est disponible en céramique blanche et en noir pour refléter sa sophistication propre et moderne…

Le smartphone phare d’OPPO le plus puissant aujourd’hui

Propulsé par le processeur multicœur Snapdragon 8 Gen 1 de dernière génération, le Find X5 Pro est suralimenté pour gérer même les jeux et les applications les plus exigeants. Basé sur un processus de fabrication compact de 4 nm, le GPU phare intégré de Qualcomm 2022 offre des performances 30% supérieures et une efficacité énergétique 25% supérieure à celle de la génération précédente, en plus de capacités d’IA améliorées.

Malgré sa puissance de pointe, OPPO a redoublé d’efforts pour augmenter la durée de vie de la batterie sur Find X5 Pro et a amélioré la gestion de son alimentation. La grande batterie double cellule de 5000 mAh reflète une augmentation de capacité de plus de 11% par rapport au Find X3 Pro…