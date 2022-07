La société Céréalis réalise en ce deuxième trimestre de l’année 2022 une croissance de 20,7% de son chiffre d’affaire, et porte ainsi sa croissance au 30/06 à 17,6% par rapport a la même période l’année dernière. Cette performance est tirée essentiellement par le travail commercial et l’engagement de l’ensemble des équipes opérationnelles.

Malgré un contexte inflationniste inédit, la société continue à progresser et prend soin à adapter ses offres aux consommateurs tel que requis. Nous restons néanmoins vigilants quant à l’impact de l’érosion du pouvoir d’achat et tacherons le moment venu d’apporter les réponses adaptées à tout éventuel changement.

La Société, reste forte de ses capitaux propres, de ses avantages compétitifs majeurs, et de la diversité de ses produits, et est convenablement armée pour négocier favorablement tout éventuel challenge.

Pour ce qui est des investissements corporels et incorporels, ceux-ci se sont situés à 732 KDT au 30/06/22, et ont concerné essentiellement des équipements de production, de stockage et de placement produit.

L’endettement se situe quant à lui à 2,3 MDT, soit en baisse de 30% par rapport à la même période l’année précédente, et est essentiellement constitué de crédits de gestion.

Au niveau qualitatif, l’entreprise continue à consolider sa position de leader.