Tunis a abrité, mercredi 27 juillet 2022, la journée de clôture des travaux du Groupe de réflexion en Libye sur « La planification stratégique locale et participative, l’administration municipale et la gestion des déchets ».

Cette journée coïncide avec la clôture du programme de développement des services de proximité et de consolidation de la transparence au niveau local “ISSAL”, qui est mis en œuvre par le bureau régional de l’Organisation Afrique du Nord et Moyen-Orient de l’Agence de Coopération internationale of the Dutch Municipalities Association” en partenariat avec l’International Organization for Reporting on Democracy” financée par l’Union européenne et le ministère néerlandais des Affaires étrangères.

A l’occasion de cette rencontre, le rapport final du projet, qui a débuté en avril 2019 et s’est poursuivi jusqu’en juillet, a été présenté.

Le programme ISSAL vise à améliorer le cadre général de mise en œuvre du plan de développement des services locaux en Libye et à soutenir les capacités des municipalités dans les domaines de la gouvernance, de la participation, de la transparence et du développement local.

Ces objectifs viennent en appui aux institutions libyennes pour la mise en place réussie des pistes de la décentralisation et de la gouvernance locale selon une méthodologie basée sur l’apport de l’appui technique nécessaire aux services gouvernementaux libyens chargés d’élaborer les politiques de réforme, notamment le ministère de l’Administration locale et des Municipalités et les composantes de la société civile actives dans ce domaine.

Depuis le lancement du projet en 2019, l’organisation a mis en place non seulement des formations dans différentes municipalités de Libye, en partenariat avec le ministère libyen des collectivités locales, mais aussi des études liées aux domaines de la collecte des déchets, des finances locales, des transports, de la santé et l’organisation de la garde municipale.

Le Centre d’appui au développement municipal et à la décentralisation a également été créé en référence à l’expérience tunisienne, à travers la réalisation de visites de terrain et la révision de ses méthodes de travail, ses objectifs, ses aspects organisationnels et législatifs, et les cours de formation qu’il a organisés pour les formateurs sur la gouvernance locale, l’éducation des adultes et la communauté participation.

Le programme ISSAL a pu mettre en œuvre de nombreux projets modèles dans un certain nombre de municipalités en Libye, principalement avec la mise en place de plans municipaux de gestion des déchets dans un certain nombre de municipalités, dont celle de « Ouadi Outba ».

De même, la création d’un centre de formation pour les femmes, les enfants et les jeunes dans la municipalité de « Traghen » et la création de jardins publics dans chacune des municipalités Al charqUiya et M’rada et des bureaux de services aux citoyens dans les municipalités de Ouadi Al Bawanis, Al Darj et Gharyan.

Le programme a réussi à apporter un soutien aux organisations de la société civile telles que la Ligue des Conseils Municipaux et le Réseau des Femmes Electrices, ainsi qu’à organiser des séances de dialogue, dont la plupart sont toujours en cours, pour discuter des recommandations émanant des études qui ont été réalisées au cours de la durée du projet et de renforcer l’interaction entre les municipalités et les chercheurs, ainsi que de développer 6 chartes municipales.

Dans ses travaux, le programme ISSAL s’est appuyé sur des méthodologies participatives basées sur des études basées sur le diagnostic de la réalité en Libye, tout en ouvrant le champ pour que divers départements, composantes de la société civile et habitants contribuent à la planification et à la programmation des services fournis. Aussi, des formations ont également été organisées dans divers domaines, dont la planification, la planification participative et la gestion des déchets…

A noter que le programme qui a coïncidé avec la pandémie “Covid-19”, a fait évoluer ses programmes d’accompagnement des communes dans la gestion de la crise en mettant en place une plateforme pour répondre à toutes les questions communales par des spécialistes et en mettant à la disposition des communes partenaires équipement et fournitures.

Communiqué