Dans le cadre d’un partenariat entre ENDA Tamweel -la société pionnière de la microfinance en Tunisie- et Nexus Global Banking (NGB) -filiale de Nexus Groupe, partenaire certifié de Temenos- ont annoncé, le 11 juillet 2022, la réussite du GO-LIVE du projet de la montée en version (Upgrade) du Core Banking Temenos IBS (Inclusive Banking Solution) de la version R16 à la version R20.

Ce projet stratégique d’ENDA Tamweel, lancé en janvier 2022, consiste à mettre à niveau son système d’information, comme un moyen fort qui va permettre d’améliorer son service auprès de ses clients, en l’assortissant d’une performance significative dans un marché de plus en plus compétitif.

Cette montée en version remplacera les anciens systèmes d’information afin de tirer profit de la richesse et l’évolution des fonctionnalités offertes par Temenos IBS en vue d’apporter plus d’agilité commerciale pour un service en ligne fiable et plus de proximité avec les clients.

Commentant cette réussite du projet, Mr. Mohamed ZMANDAR, Directeur Général d’ENDA Tamweel, a déclaré : « Le passage à une nouvelle version de notre global bancaire s’inscrit parfaitement dans notre mission de modernisation du système d’information, mais représente aussi une solution d’accompagnement vers la réalisation de sa stratégie visant à rationaliser nos moyens informatiques qui aideront l’institution à développer plus de points de vente et à améliorer son service à la clientèle en le rendant plus pratique, plus rapide, à haut niveau et en déployant de nouveaux produits adaptés. Le succès du projet fait partie de la liste des prérequis de notre feuille de route pour la transformation digitale ».

Mr. Hamza BEN ALI, CTO de NGB, affirme : « La réussite de ce projet est le fruit d’une excellente coordination qui a régné entre tous les acteurs notamment le management d’ENDA Tamweel et de NGB, le personnel d’ENDA Tamweel/Enda Tech, les équipes helpdesk TEMENOS ainsi que les équipes de l’upgrade factory de NGB à Tunis ».

À travers le passage vers cette nouvelle version de Temenos IBS R20, ENDA Tamweel continuera son projet de modernisation et la simplification davantage de ses processus métiers dans l’objectif d’avancer sereinement vers une véritable transformation digitale et rester de plus en plus proche de sa clientèle tout en garantissant leur satisfaction.

Le projet s’est déroulé conformément au planning initial et en parfaite harmonie entre les équipes NGB, Enda Tamweel et en coordination avec les équipes Helpdesk de Temenos. Cette nouvelle version performante est le gage d’une excellente évolution des stratégies communicationnelles d’Enda Tamweel.

