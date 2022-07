En prévision du spectacle ” Festival Mondial de la Magie “, programmé mardi 2 août prochain, la direction du Festival international de Carthage (FIC) a annoncé que chaque billet acheté est valable pour deux personnes dont deux adultes ou un adulte et un enfant de plus de six ans.

Selon un communiqué du FIC, le but est d’aider à ” alléger la pression sur le budget des familles qui souhaitent profiter de ce spectacle de deux heures qui réunira neuf magiciens. Ce show rassemblera pour la première fois en Tunisie les meilleurs magiciens au monde, lit-on sur le site du festival

Le Festival Mondial de la Magie est la référence grâce à une programmation exigeante et de qualité composée d’artistes magiciens représentants des différents courants magiques. Ce Festival de Magie met un point d’honneur à rendre populaire ce spectacle en présentant des numéros pour toutes générations.

Ce spectacle a déjà conquis plus de 300 000 spectateurs en Europe. Tous les numéros présentés ont été plusieurs fois primés dans les plus prestigieux festivals de magie du Monde.

Le Festival international de Carthage qui fête cette année sa 56ème édition, se tient du 14 juillet au 20 août 2022 à l’amphithéâtre romain de Carthage.

Après deux ans d’absence en raison de la conjoncture sanitaire mondiale, ce rendez-vous dédié à la musique et autres formes d’art est de retour dans une édition composée de 33 spectacles de divers pays en plus d’un spectacle tunisien (Ziara) hors session.