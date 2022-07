Au terme du premier semestre de l’année 2022, la STAR enregistre les indicateurs suivants:

Des primes émises en évolution de 4%, soit un total de l’ordre 209,9 MD à fin juin 2022 contre 201,9 MD enregistrés à la fin de la même période de 2021. Cet accroissement est tiré par le développement des souscriptions des branches santé (+8,9%), automobile (+3,9%), Incendie, risques techniques et divers (+1.7%) et vie (+8.1%) liée principalement à l’accroissement des souscriptions des contrats épargne.

Des primes cédées en évolution de 3,1% par rapport à la même période de l’année 2021. Les branches Incendie et Risques Divers enregistrent une évolution de 7,9%, la branche automobile de 12,2% et la branche Transport affiche une diminution de 25,4%.

Des indemnisations servies totalisant 156,7 MD contre 128,3 MD en 2021, soit une augmentation de 28,4 MD (+22,1%) liée à la hausse des règlements de la branche automobile de 23,3 MD tirés principalement par l’accélération de la cadence des règlements des sinistres corporels (suite à la reprise de l’activité normale des tribunaux au courant de l’année 2022 en comparaison avec le premier semestre 2021), Santé collective (+11,5 MD) suite à l’augmentation du nombre des déclarations sinistres (+18,9%) et de la branche vie (+1,338 MD). Par ailleurs, les branches transport et Incendie et Risques Divers enregistrent respectivement des baisses de 5,5 MD et 2,1 MD.

Un total des produits financiers brut de 52,6 MD contre 51 MD en 2021, soit une évolution positive de 3,1%.