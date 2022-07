Au terme du deuxième trimestre 2022, le chiffre d’affaires global a connu une progression considérable de (+37%) par rapport au deuxième trimestre 2021, soit 27,8 MDT contre 20,20 MDT grâce à des très bonnes réalisations sur le marché local (+21%) et export (+183%).

Marché local : Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires local est en hausse de (+21%) par rapport à la même période 2021, soit 21,965 MDT contre 18,135 MDT. La croissance du chiffre d’affaires local malgré la conjoncture difficile, est le fruit d’une stratégie orientée vers l’innovation et la diversification de la gamme.

Marché Export : Au deuxième trimestre 2022, les ventes à l’export affichent une importante hausse de (+183%) par rapport à la même période 2021, pour atteindre les 5,861 MDT contre 2,066 MDT. Cette embellie est le résultat d’une stratégie export amorcée en 2021 axée sur la consolidation des marchés classiques (Français, Libyen et Moyen-Orient) et la pénétration de nouveaux marchés comme le marché italien avec un contrat très important et les marchés africains et marocains.